Diamanten huwelijksgeluk voor Roland en Vera

Op 2 juni werden Roland Lammerteyn (83) en Vera Rommel (79) uitgenodigd door het gemeentebestuur in De Ploeg naar aanleiding van hun diamanten jubileum. Roland en Vera trouwden op 20 april 1963. Vera is afkomstig van Veldegem. Roland is afkomstig van Jabbeke. Met hun huwelijk kwamen ze in Lichtervelde wonen. Het koppel heeft één zoon Alain. Ze leerden elkaar kennen op een bal van de Clayson. Roland werkte daar als mecanicien. Hij werkte daarna bij studiebureau Van Biervliet en meubelfabriek Hero in Ruddervoorde. Later werd hij zelfstandig tapijt-, zetel-, en parketreiniger. Vera heeft een tijdje administratief werk gedaan bij de Clayson. Vera’s hobby’s zijn lezen, fietsen en wandelen. Roland is lid van Okra en Neos. Hij gaat naar de kaartingen, de dartsclub en fietst en wandelt graag. (JW/foto Kurt)