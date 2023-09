Diamanten huwelijksgeluk voor Oscar en Denise

Vrijdag vierden Oscar Verhee (86) en Denise Decrock (81) in Wulvergem hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze stapten op 21 augustus 1963 in het huwelijksbootje. Denise is afkomstig uit Wulvergem en na school gelopen te hebben in Wulvergem en Nieuwkerke, bleef ze thuis om mee te helpen op de boerderij van haar ouders. Oscar is afkomstig uit Nieuwkerke en na de jongensschool in Nieuwkerke ging hij nog twee jaar naar school in Ploegsteert om Frans te leren. Nadien bleef hij tot zijn negentiende thuis om mee te helpen op de boerderij en bij de buren. Na zijn legerdienst leerde Oscar Denise kennen in de Kosmos op de Rodeberg. Toen Oscar Denise vergezelde op weg naar huis, sprong de vonk over. Het huwelijksfeest vond plaats in Basseville in Wulvergem, waar nu ook hun diamanten feest doorging. Denise en Oscar boerden gedurende veertig jaar. Daarna verhuisden ze naar een nieuwbouwwoning. Het koppel kreeg vier kinderen: Benny, Veronique, Annick en Christof. Zij zorgden op hun beurt voor kleinkinderen en achterkleinkinderen. Nu genieten Oscar en Denise van hun huis en tuin. Op de foto zien we de jubilarissen met hun familie en een delegatie van het gemeentebestuur. (foto EF)