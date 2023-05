Diamanten huwelijksgeluk voor Mathilde en François

Mathilde Bousery (85) en François Tierenteyn (82) hebben op zondag 14 mei in BSB Sportcafé in Moerkerke met hun familie hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.

François groeide op in Sint-Kruis en Mathilde beleefde haar eerste levensjaren in Brussel, maar kwam met haar familie in Oostkamp terecht. Het was in het café van haar zus in Oostkamp dat ze François leerde kennen. Het koppel stapte in het huwelijksbootje op 18 mei 1963 in Oostkamp. François werkte in zijn loopbaan voornamelijk als camioneur. Hij vervoerde onder meer brood voor Paverko en werkte enkele jaren bij De Nieuwe Molens in Brugge. In bijberoep dreef hij twintig jaar handel in springpaarden. Mathilde werkte tot aan haar vervroegd pensioen als arbeidster bij Siemens in Oostkamp. Het koppel woonde 46 jaar in Oostkamp, maar verhuisde vijf jaar geleden naar de Damse deelgemeente Moerkerke. Ze hebben altijd graag gereisd en trekken er nog altijd regelmatig op uit. Mathilde en François kregen twee zonen; er zijn ook drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Burgemeester Joachim Coens en schepen Bart Desutter kwamen hen feliciteren. (PDV)