Diamanten huwelijksgeluk voor Maria Lansens en Raf Deopere: “Achter de facteur aan hollen leidde tot eerste afspraakje”

Raphaël Deopere en Maria Lansens uit de Kleine Stationsstraat vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Zij kregen daarbij het bezoek van burgemeester Patrick Lansens en schepen Jan Lievens, die hen namens het gemeentebestuur en het vorstenpaar feliciteerden en een cadeaubon overhandigden, naar aanleiding van hun jubileum.

Maria Lansens (81) werd geboren op de Bisschophoek, waar haar ouders een bakkerij en kruidenierswinkel runden. Raphaël (83) in de volksmond gewoonweg Raf, telt 83 lentes en woonde tot in 1953 in Bovekerke en kwam daarna naar Koekelare wonen.

Cupido sloeg in het jaar 1960 toe, toen Maria facteur Raf achternaliep om hem wat drinkgeld toe te stoppen, met als gevolg een eerste afspraakje in de lokale cinema Monty waar het liefdesvuur definitief op beiden oversloeg. Maria was als bediende aan de slag bij de toenmalige RTT in Oostende. Raf was gedurende 39 jaar werkzaam als postbode in Bovekerke en voornamelijk Koekelare. Later zou hij haltehouder voor De Post worden in Bovekerke.

In maart 1963 gaven ze elkaar het jawoord en trokken in bij Maria’s ouders waar ze in 1968 het ouderlijk nest verlieten en zich vestigden in de Stationsstraat. Daar woonden ze in hun eigen woning tot in 2020 om daarna hun intrek te nemen in hun huidige woonst in de Kleine Stationsstraat.

Nieuwkuis Marcus

Dat Raf een graag geziene figuur was en de handen uit de mouwen stak was in het dorp van de Fransmans algemeen geweten. Zo zagen ze hem in de gemeente regelmatig rondtoeren na zijn dagtaak met een bestelwagen van wasserij- en nieuwkuis Marcus.

Hun huwelijksgeluk werd bekroond met twee kinderen: een zoon Patrick (59), getrouwd met Sabine Lorteeuw, wonende in Veldegem en peetouders van Sirjana verblijvende in Nepal. En er is ook dochter Christine (56), wonende en werkzaam in het Sociaal Huis van Koekelare, getrouwd met Didier Vannieuwehuyse. Het diamanten koppel heeft ook twee kleinkinderen: Nick, getrouwd met Lisa Aspeslagh en Bo, getrouwd met Maxime Vanhoutte. Raf en Maria hebben met Renée (1 jaar en 2 maand oud) en Lizette (1 jaar en 6 maand oud) ook twee achterkleinkinderen, wat hun leven verrijkt met vreugde en geluk.

Raf, die helaas niet meer zo goed te been is, rijdt wanneer het weer het toelaat graag rond in zijn scootmobiel en maakt langs de binnenwegjes die hij kent als zijn broekzak.

Rummikub

Daarnaast legt hij met vrouwtje Maria graag een kaartje en kijkt hij naar het voetbal en de koers op tv. Raf was ook jarenlang muzikant bij de koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en was samen met vrouwlief ook een avontuurlijke wereldreiziger. Samen bezochten ze veel prachtige landen. Vele jaren waren ze ook Turkijeliefhebbers zo lang de gezondheid het toeliet, ging het tweemaal per jaar daarheen. Maria houdt zich tijdens haar oude dag bezig met rummikub spelen met de schoonzus, het verzorgen van manlief en het huishouden. (EV)