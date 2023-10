Diamanten huwelijksgeluk voor Gilbert en Maria

Gilbert Deseintebein en Maria Pollefeyt hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd in ’t Wit Paard. Gilbert werd op 19 april 1941 in Koekelare geboren, Maria zag het levenslicht op 15 oktober 1942 op de Enge. Ze leerden elkaar kennen op een bal en trouwden op 12 oktober 1963 in Ichtegem. Gilbert werkte in de bouw en later als metaalarbeider bij het vroegere Claeyson in Zedelgem. Maria werkte bij Philips in Brugge, bleef daarna enkele jaren thuis en werkte tot slot ook een tijd bij Claeyson. Er zijn vier kinderen: Ann, Kurt, Heidi en Kris. Op de foto herkennen we ook de klein- en achterkleinkinderen. Gilbert was vroeger SP.A-bestuurslid en ook een termijn gemeenteraadslid, van 1983 tot 1988. Maria baatte 20 jaar de kantine van voetbalclub KVC Ichtegem uit. Ze was ook zeker 20 jaar voorzitster van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. (BC/foto Coghe)