Diamanten huwelijksgeluk voor Gilbert en Gilberte

Op 19 oktober werden Gilbert Pollet en zijn echtgenote Gilberte Cuvelier ontvangen door burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste in de raadszaal van de ‘Seylsteen’ in Veurne. Gilbert (°1942) is afkomstig uit Pervijze. Hij huwde met Gilberte Cuvelier (°1944) die uit het nabije Diksmuide kwam. Gilbert en Gilberte gaven elkaar het jawoord in Pervijze in 1963. Het koppel woonde eerst in Diksmuide maar verhuisde later naar Veurne. Gilbert werkte als bediende bij Belgacom en Gilberte was haarkapster. Het echtpaar kreeg twee dochters, Ann en Hilde. Ondertussen is de familie uitgebreid met zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. (foto JTV)