Diamanten huwelijksgeluk voor Ervé en Odette

Op 24 oktober was het precies 60 jaar geleden dat Odette Carlier en Ervé Lapere in het huwelijksbootje stapten. Het diamanten paar woont nu na vele jaren Boudewijnpark in Walleghemsgoed. Ervé is een rasechte Zonnebekenaar en werd geboren op 2 september 1942. Na zijn lagere school volgde hij in het VTI in Ieper de richting metaal. Hij begon als jobstudent in de Zonnebeekse steenbakkerij en werkte er 42 jaar. Samen met zijn vader en ook zijn zoon waren ze ruim 140 jaar actief in de steenbakkerij. Odette is een Ieperse en werd geboren op 11 maart 1946. Na haar schooltijd ging ze aan de slag bij Alpha, later als onderhoudster in de kliniek van de Zwarte Zusters en ze eindigde haar loopbaan als hulp in het woonzorgcentrum in Zonnebeke. Het jonge paar leerde elkaar kennen in café Tour de France, het café van Odettes ouders. Ze woonden eerst in Ieper, in 1977 verhuisden ze naar het Boudewijpark in Zonnebeke en sinds kort wonen ze op Walleghemsgoed. De ooievaar kwam tweemaal op bezoek en dat resulteerde in de geboorte van zoon Mario (gehuwd met Els Huyghebaert) en dochter Tanja (gehuwd met Kurt Maertens). Ze zorgden voor de kleinkinderen Niels, Febe en Robbe. (NVZ/foto ZB)