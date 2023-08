Diamanten huwelijksgeluk voor Désiré en Godelieve

Op woensdag 2 augustus hebben Godelieve Lenoir en Désiré Blommaert bij hen thuis in de Brouwerijstraat in Sijsele hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 1 augustus 1963 in Sint-Kruis.

Désiré is afkomstig van Assebroek en Godelieve – roepnaam Lieve – van Sint-Kruis. Ze leerden elkaar kennen in de Nijverheidsschool in de Arsenaalstraat in Brugge, waar Godelieve Franse les volgde en Désiré een opleiding bouwkundig tekenen. Het koppelde vestigde zich eerst langs de Julius en Maurits Sabbestraat in Brugge en verhuisde daarna naar de Peerdenstraat in Assebroek. Intussen wonen ze al tientallen jaren in Sijsele. Ze kregen twee zonen en drie kleinkinderen.

Godelieve werkte vooral als huisvrouw en Désiré was technisch bediende bij de Vlaamse Landmaatschappij. Ze werkten altijd al graag in de tuin en maakten ook wel eens een reisje. Godelieve houdt nog altijd van handwerk en puzzelen. Het grote feest met de hele familie moet nog komen, maar de jubilarissen ontvingen wel al de felicitaties van burgemeester Joachim Coens. (PDV/foto Davy Coghe)