Diamanten huwelijksgeluk voor Denise en Michel

Op 13 februari 1965 huwden Denise Holvoet (84) en Michel Vandemaele (82). Zestig jaar later vierden ze hun diamanten bruiloft samen met hun vijf kinderen, negen kleinkinderen en achterkleindochter Odette.

Ergens op de dansvloer in Wevelgem groeide de liefde tussen Denise Holvoet en Michel Vandemaele. Hoe en waar precies weten ze niet meer. “’t Is veel te lang geleden”, lachen ze. Na hun huwelijk volgde de Wevelgemse Denise haar Michel naar de Overheulestraat in Moorsele. Michels jeugd speelde zich daar af en samen vonden ze er een stekje 50 meter van zijn ouderlijk huis. Michel werkte gedurende tien jaar bij JAP, het huidige SEDAC. Daar leerde hij de stiel en in 1958 begon hij zijn eigen zaak Aluminium Vandemaele. Tot in 2002 bleef hij zaakvoerder, ondertussen hebben zonen Jan (59), Rik (56) en Piet (54) de zaak overgenomen. Ook dochter Katrien (57) werkt op het bureau. Zoon Jo (49) is de enige die een andere weg insloeg.

Duiven kweken

“Ik kom nog dagelijks wel tienmaal in de zaak”, vertelt Michel. “Zo heb ik de kinderen gelukkig veel kunnen helpen en dat doe ik nog altijd. En voor de rest zijn er mijn duiven.” Michel is duivenmelker in hart en ziel. Vroeger en nu. Hoewel het nu wel allemaal heel moeilijk is geworden, geeft hij toe. “Heel technisch, het is een dure hobby geworden. Maar ik geef mijn duiven niet op! Momenteel heb ik nog zo’n honderd duiven en bovendien 80jongskes. Daar hoop ik er toch een tiental goeie van over te houden.” Wie aan duivensport doet, heeft geen tijd voor andere hobby’s. Denise heeft wel wat genaaid, maar ook zij gaat helemaal op in de hobby van Michel. En natuurlijk is het genieten als de kleinkinderen langskomen: Jana (30), Lukas (28), Ward (27), Lucie (25), Valentin (25), Marthe (24), Merel (23), Camille (20) en Jérôme (17). Er is ook al een viergeslacht, Jana is de mama van de kleine Odette. (SL)