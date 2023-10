Diamanten huwelijksgeluk voor Daniël en Nicole

Daniël D’Heere en Nicole Saelens vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel woont in De Carninstraat. Daniël veroverde het hart van Nicole na een bezoek aan het café van haar ouders. Daniël D’Heere (83) en Nicole Saelens (80) baatten vroeger een schoenenzaak in de Kapelleriestraat uit. “De zaak werd door mijn moeder opgericht in 1932”, vertelt Daniël. “Nicole en ik kwamen in de zaak in 1963 en hielden die tot 2004 open.” Daniël bracht geregeld een bezoek aan ‘Den Yzer’, het café annex slagerij van de ouders van Nicole en zo werden ze een koppel. Daniël en Nicole huwden voor zowel de wet als de kerk op 16 september 1963. Ze hebben twee kinderen. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. (BCH/foto JCR)