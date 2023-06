Diamanten huwelijksgeluk voor Annie en Eric

Annie Lannoy en Eric Buyse werden onlangs in het gemeentehuis van Ledegem ontvangen. Het koppel is zestig jaar getrouwd en dat werd gevierd.

Voor de start van dit liefdesverhaal moeten we terugkeren naar 1943 en 1941, de geboortejaren van Annie en Eric. Annie werd geboren op 12 september 1943, als oudste in een gezin van drie kinderen. Annie groeide op met een broer en een zus. Ze bracht haar kinder- en jeugdjaren door op de Dadizelehoek. Op 12-jarige leeftijd verhuisde ze naar de Boonhoek, waar ze tot haar huwelijk zou blijven wonen. Ze doorliep de kleuter- en lagere school in Ledegem. In haar jeugdjaren was Annie bij de opstart van de Kroonwacht en de Kajotsters van Ledegem en was er aspirant-leidster. Op haar 15de startte ze als bediende in ’t Fabriekske in Ledegem, waar ze instond voor de verzending van stalen en de administratie. Na het faillissement bleef Annie niet bij de pakken zitten en startte ze een eigen zaak, ’t Femke genaamd. In ’t Femke kon je terecht voor knopen, ritsen, ondergoed, allerlei naai- en andere accessoires en nog zoveel meer waar Annie iedereen maar al te graag met raad en daad bijstond. Ze runde die winkel tot haar pensioen.

Eric zag het levenslicht in Ledegem op 8 juli 1941 als vijfde in een gezin van zes kinderen. Hij woonde in de St.-Eloois-Winkelstraat tot het gezin Buyse naar de Rollegemstraat verhuisde. Hij volgde het kleuter- en lager onderwijs in Ledegem. Vervolgens trok hij naar de Broederschool in Menen en volgde nog enkele jaren een technische opleiding in Moeskroen. Na zijn militaire dienst in Keulen werkte Eric tot zijn brugpensioen als technisch bediende bij LVD in Gullegem.

Annie en Eric leerden elkaar kennen in het voormalige Dadipark in Dadizele. Ze trouwden op 18 mei 1963. De bruiloft vond plaats in De Gilde en ‘s avonds werd er gedanst op de melodieën van The Jacksons, het orkest van de Kajotters. Het kersverse paar woonde een viertal jaar in de Rollegemstraat, waar Huis Maria zich nu bevindt. In 1967 verhuisden ze naar de Cardijnlaan. Zowel Eric als Annie engageerden zich al jarenlang binnen het verenigingsleven. (Bert Feys)