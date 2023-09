Diamanten huwelijk voor Walter en Hilda uit Oostrozebeke

Walter Velghe en Hilda Debacker uit de Wielsbekestraat zijn vorige zondag ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. Hij is in Oostrozebeke geboren op 18 maart 1939, zij in Ingelmunster op 30 oktober 1943.

Walter heeft tot zijn 58ste gewerkt als handelsreiziger in meubelstoffen. Nu doet hij het rustig aan. Hij doet de boodschappen, helpt wat bij het koken, en kijkt graag tv, vooral de koers en het voetbal. Hilda staat bekend als de uitbaatster van een schoenenwinkel. Ter ontspanning maakt ze graag korte uitstapjes met haar man. Het echtpaar heeft twee kinderen, Sabine en Dominique, en vijf kleinkinderen. (CLY/foto CLY)