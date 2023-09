Diamanten huwelijk voor Vera en René uit Geluwe

Naar aanleiding van hun 60ste huwelijksverjaardag werden René Hollebecque (80) en Vera Dewitte (79) gehuldigd door het stadsbestuur. De ontvangst was voor het diamanten paar een complete verrassing. Opmerkelijk: tien jaar geleden was dat met hun gouden bruiloft ook al zo. De jubilarissen trouwden in Linselles (Noord-Frankrijk) en wonen in de Oude Ieperstraat in Geluwe.

Ze zijn de ouders van vijf kinderen: Bruno, Veronique, Patrick, Cathy en wijlen Isabelle. Er zijn daarnaast elf kleinkinderen en maar liefst vijftien achterkleinkinderen. René was vanaf zijn 14de stukadoor en oefende die job uit tot hij wegens zijn gezondheid in 2001 moest stoppen met werken. Vera was vijf jaar grensarbeidster en bleef dan thuis om voor haar kroostrijk gezin te zorgen. (EDB/foto MPM)