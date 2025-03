Diamanten huwelijk voor Noël en Monique

Noël Huyghe (87) en Monique Vande Weghe (79) vierden op 8 maart hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 20 februari 1965 in Wijtschate. Noël is afkomstig van Oudekapelle bij Diksmuide. Na zijn schooltijd bleef hij thuis om mee te helpen op de hoeve van zijn ouders en plaatselijke loonwerkers. Ook Monique groeide op in een landbouwersgezin. Na de legerdienst van Noël stapten ze in het huwelijksbootje en gingen ze samen werken op de ouderlijke hoeve van de ouders van Monique in Wijtschate. Nu wonen ze in de Komenstraat en genieten ze van hun pensioen. Noël en Monique leerden elkaar kennen in ’t Fort in Diksmuide. Ze kregen twee kinderen: José en Johan. Later kwamen daar de schoondochters Kathleen en Nancy bij en ondertussen zijn ze al de trotse grootouders van Julien, Owen en Aron en de familie breidde verder uit met Karen, Zoë en Claire. Noël en Monique gaan graag dansen, fietsen, kaarten en breien. Het gemeentebestuur van Heuvelland bezocht de jubilarissen en overhandigde hen enkele geschenken. (foto EF)