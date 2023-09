Diamanten huwelijk voor Gerard en Jeaninne uit Moorslede

Gerard Vanacker en Jeannine Verfaillie stapten op 19 juli 1963 in het huwelijksbootje. Het echtpaar is inmiddels al 60 jaar getrouwd. Gerard werd geboren op 4 september 1941. Hij groeide op de Waterdam op bij zijn grootvader. Hij werkte vele jaren als schrijnwerker, maar was ook vier jaar aan de slag in het Dadipark. Zij carrière sloot hij af bij Spanbo in Moorslede. Gerard was ook de tamboer-majoor van de harmonie in Moorslede en ook bij toneelvereniging KNA kon men jaren op hem rekenen. Jeaninne werd geboren op 25 januari 1942.

Jeaninne volgde snit en naad, maar ging later aan de slag in de MBLE in Rumbeke. Jeaninne en Gerard leerden elkaar kennen in café De Gilde, het café van de ouders van Jeaninne. Na 1,5 jaar meegewoond te hebben in het café verhuisden ze naar de Passendaalsestraat waar ze nog altijd wonen. Ze kregen een dochter en inmiddels is er ook al een kleinzoon. (BF/foto JS)