Diamanten huwelijk voor Frans en Godelieve uit Gullegem

Frans Vierstraete en Godelieve Soubry uit De Wandeling 23 in Gullegem vieren op 12 september hun diamanten huwelijksjubileum. Ze trouwden in Gullegem op 10 september 1963. Frans is ondertussen 82, Godelieve 81. Godelieve bekommerde zich om het huishouden en de opvoeding van de kinderen: Ann en Bart.

Frans werkte eerst tien jaar bij Decoene in Kortrijk en stapte daarna over naar de NMBS. Hij kon op 56-jarige leeftijd met pensioen. Het koppel houdt van werken in de tuin en is ook bestuurslid van Okra. Ze gaan nog elke week dansen. Ze houden ook van het gezelschap van hun kleinkinderen Brecht, Jonas, Wannes en Simon en hun achterkleinkinderen Olivia en Lukas. (AV/foto AV)