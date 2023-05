Diamanten huwelijk voor Alex en Yvette

Op zondag 23 april werden Alex Bossuyt (85) en Yvette Dewaele (80) ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag.

Alex en Yvette leerden elkaar aanvankelijk kennen op het werk in de Spinnerij van Stasegem waar ze toevallig in dezelfde ploeg werkten. Toen ze elkaar op een avond tegenkwamen in zaal de Rio waagde Alex al snel zijn kans en vroeg Yvette ten dans, waardoor van het een het ander kwam. Het was echter pas enkele maanden later op het bal van Van Wontergem’s met Kuurne Kermis dat alles officieel werd en anderhalf jaar later gaf het koppel elkaar reeds hun jawoord.

Alex werd geboren op de Leiehoek en groeide er ook op als de benjamin van een gezin van vier. Na zijn kleuter te hebben afgewerkt in de Kortrijksestraat ‘bij de nonnekes’ volgde Alex vervolgens zijn lager onderwijs in de Boudewijnstraat tot het 7de leerjaar, waarna hij aan de slag ging als bobijnenopzetter bij de tapijtweverij Lannoo in Harelbeke. Na 2,5 jaar diende Alex op zoek te gaan naar een andere job gezien hij plaats moest maken voor goedkopere werkkrachten. Maar hij kon snel aan de slag bij de Spinnerij van Stasegem, de plaats waar hij ook Yvette leerde kennen. Uiteindelijk ging Alex nadien opnieuw aan de slag bij Lannoo, een plaats die hij nog goed kende van vroeger.

Yvette werd eveneens geboren in Kuurne, meer bepaald in de Kasteelstraat, middenin de oorlogsperiode. Ze was de jongste van vier meisjes van een vlassersgezin. Yvette ging naar de meisjesschool tot het zevende leerjaar, waarna ze verhuisde naar de Gasthuisstraat om er in de naaischool de stiel te leren. Eenmaal volleerd, ging ze op 14-jarige leeftijd werken in de spinnerij in Stasegem waar ze bobijnen maakte.

Drie kleinkinderen

Daarna ging Yvette aan de slag bij Lecomptes, waar ze bleef werken tot in 1963, het jaar waarin ze haar eerste dochter ter wereld bracht. Alex en Yvette kregen twee kinderen, Kathy, die gehuwd is met Franky, en Kurt die in het huwelijksbootje stapte met Veronique. Ondertussen mochten Alex en Yvette ook reeds drie kleinkinderen en een achterkleinkind verwelkomen. (BRU)