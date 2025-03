Diamanten geluk voor Monique en Noël

Op 20 februari 1965 huwden Monique Vynckier (79) en Noël Deryckere (88). Het was in café De Witte Molen in Gullegem dat het koppel elkaar leerde kennen. De eerste zeven jaar woonden ze in Gullegem aan Bergelen daarna in Moorsele. Noël werkte als mecanicien bij Van Dommele waar ze vlasmachines maakten. Hij was ook doelman bij Moorsele en Gullegem. “Tot mijn 21ste stond ik in doel bij Moorsele”, vertelt Noël. “Toen werd SK Gullegem opgericht en verdedigde ik daar het doel tot mijn 31ste. Ik heb dikwijls kennis gemaakt met de grond, mijn drie nieuwe heupen zijn daar niet vreemd aan (lacht).” Monique en Noël kregen twee kinderen, Nancy (54) en Nico (51) en twee kleinkinderen: Florian (26) en Filomeen (22). Samen petanque spelen in De Kwadries is een hobby die ze koesteren. (SL/foto SL)