Diamanten geluk voor Maria en Frans

Frans Vansteelandt (84) en Maria Verhaege (81) uit Lichtervelde hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 21 september 1963. Ze werden door het gemeentebestuur ontvangen in LDC De Ploeg.

Frans is een Lichterveldenaar, Maria is afkomstig van Torhout. Ze hebben een dochter Anja en een zoon Franky, en vier kleinkinderen, Jens, Thomas, Elise en Lars. Frans was vertegenwoordiger van lijm en vernis, en later houtbewerker. Maria werkte in de Levi’s fabriek en in de MBLE (Philips). Vroeger fietsten ze veel mee met Okra. Frans was vroeger goochelaar, en trad samen met Maria op. Zijn artiestennaam was Franz Volecan. (JW/foto Kurt)