Diamanten geluk voor André en Angèle

In de goederenloods in Wevelgem werden op 6 oktober André Declercq (84) en Angèle Vermaut (79) door heel wat familieleden en vrienden in de bloemetjes gezet. Ze huwden op 5 oktober 1963, 60 jaar later deden ze die huwelijksgeloften nog eens over met een diamanten lintje eromheen. Angèle is afkomstig uit Heule, André uit Wevelgem. Ze leerden elkaar kennen op een betoging in Brussel. André werkte voor de RTT, Angèle was bediende. De drie kinderen: Paul (59), Erik (57) en Heleen (37) zorgden intussen voor een rijk nageslacht: kleinkinderen Annabel, Mathijs, Jozefien, Sofia, Wouter, Maïté en Luca en achterkleinkinderen Amber, Gust en Sophia. Gedurende vele jaren was André vrijwilliger in woonzorgcentrum Ter Mote en Elckerlyc. (SL/foto SL)