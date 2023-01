Diamanten feest voor Herman en Rita

Herman Danneels (85) en Rita Devooght (78) hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Herman groeide op in Wingene, waar hij als 14-jarige meewerkte op de boerderij. Na zijn legerdienst werkte hij bij tuinbouwer Deserranno en daarna bij betoncentrale Devooght. Rita is ook afkomstig van Wingene en werkte in diverse textielfabrieken. Haar moeder had café De Reisduif in de Zandbergstraat. Daar leerde ze Herman kennen. Na hun huwelijk woonden ze kort in bij haar moeder en verhuisden dan naar de Egemsestraat in Wingene. Nu woont het koppel in een appartement in de Oude Bruggestraat. Ze hebben twee kinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. (NS/foto Nele)