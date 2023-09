Diamanten feest voor Gilbert en Diane uit Nieuwpoort

Gilbert Provost (82) en Diane Dalle (80) zijn zestig jaar getrouwd. Diane groeide op in een gezin van vijf kinderen in Lombardsijde.

Op haar 14de ging ze aan de slag bij de wasserij Houck in de Marktstraat. Gilbert is enig kind. Toen hij bijna 5 jaar oud was, verhuisde het gezin van Ieper naar Nieuwpoort. Hij trok naar de vakschool in Oostende waar hij de richting elektriciteit volgde en aansluitend een specialisatie in radio. Tijdens de zomervakantie werkte hij voor de RTT als bezorger van telegrammen en postpakketten.

Zo zag Diane hem af en toe passeren toen ze de ruiten van de wasserij aan het poetsen was. Na zijn studies werkte Gilbert als technicus bij de RTT, met als standplaats Kortrijk. Diane en Gilbert leerden elkaar kennen op de kermis langs de Kaai in Nieuwpoort. Na drie jaar verkering gaven ze op 7 september 1963 elkaar het jawoord in de kerk van Lombardsijde. In 1964 werd hun eerste zoon Gino geboren en vier jaar later hun tweede zoon Yves. Ondertussen was het gezin in 1965 verhuisd naar hun eigen woning in de Rozenlaan in Diksmuide.

Gilbert besloot om cursussen te volgen en kreeg eind 1968 een promotie naar de telefooncentrale van Vorst/Drogenbos. Na standplaatsen in diverse gemeenten ging Gilbert in 1998 met vervroegd pensioen bij Belgacom en verhuisde het koppel opnieuw naar Nieuwpoort.

Diane breide en naaide graag. Gilbert is altijd zeer sportief geweest. Reeds in de jaren 60 sloot hij zich aan bij de Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort. Hij was ook een fervent hengelaar.

(PG/foto IV)