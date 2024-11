Diamanten feest Jeaninne en Elie

Elie Croubels en Jeaninne Lammertyn uit de Claeysstraat in Ruddervoorde vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Elie werd geboren op 26 februari 1940 in Ingelmunster en hij was de laatste veldwachter van Ruddervoorde waar hij op 1 april 1972 in dienst kwam. Na de fusie ging hij als hoofdinspecteur 1ste klas aan de slag bij Het Houtsche om op 1 maart 2005 met pensioen te gaan. Jeaninne zag het levenslicht op 26 mei 1945 in Ardooie en werkte in de schoenenfabriek van Izegem. Hun huwelijk vond plaats op 16 oktober 1964 en werd bezegeld met de geboorte van een zoon Filip, die gehuwd is met Martine Dierickx. Charlotte en Mathias Vanoverbeke, Jelle Couckelbergs en Leen Sabbe zijn hun kleinkinderen. Hun achterkleinkinderen zijn Mila, Aaron en Elis. (GST/foto GST)