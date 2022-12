Diamanten echtpaar Lieve en Walter

Op donderdag 8 december was het 60 jaar geleden dat Walter Vandevyvere (86) en Godelieve Tanghe (82) elkaar het jawoord gaven.

Walter is uit Gits afkomstig en Godelieve, die door het leven gaat als Lieve, is geboren in Alveringem. Het diamanten echtpaar baatte een boerderij uit in de Leenbosstraat. Hun huwelijk werd gezegend door de komst van vijf kinderen: Leen, Els, Greet, Katrien en Kris. Naast de vele kleinkinderen zijn er momenteel ook al drie achterkleinkinderen.

Bijzondere hobby

Eens met pensioen, verhuisden Lieve en Walter naar de Driewegenstraat in Gits, waar Walter met veel plezier nog groenten kweekt in de tuin en in zijn serre. Een bijzondere hobby van Lieve is het ontwerpen van Tiffany-lampen. Naast de vele familieleden wensten ook schepenen Dimitri Carpentier en Frederik Sap namens het gemeentebestuur het diamanten paar veel geluk. (EVG)