Diamanten bruiloft voor Leonel en Nicole

Op zaterdag 15 april werden Leonel Victor Slosse en Nicole Marie Josephe Saelens feestelijk in de bloemetjes gezet in het wzc Ceres in Lauwe. De gelegenheid was de diamanten bruiloft van deze tortelduifjes uit Lauwe. Leonel werd geboren in Menen op 9 juni 1939 en Nicole in Lauwe op 7 februari 1940. Ze stapten 60 jaar geleden, op 12 april 1963, in het huwelijksbootje in Rekkem. Vandaag verblijven ze sinds 2015 in het wzc Ceres, voorheen in de Grote Weg. Ze leerden elkaar kennen doordat ze buren waren.

Leonel werkte 45 jaar lang als huisschilder en tien jaar bij Decoratie Roelstraete, tien jaar bij stad Menen en vijf jaar als klusjesman bij Solidariteit voor het Gezin en Fort School Kortrijk. Zijn hobby’s waren: kweken van witloof en aquarel schilderen in de academie van Menen. Nicole werkte 13 jaar bij Televisie RAF in Bissegem en was daarna huismoeder. Leonel is nog steeds heel actief en speelt zowaar voor postbode in rusthuis Ceres. Het stadsbestuur verraste het koppel met geschenken zoals een mooi gevulde mand en een bloementuil. Een diploma van de koning werd hen eveneens overhandigd. Leonel en Nicole hebben één dochter, Caroline, 3 kleinkinderen: Bram, Brecht en Broos en 3 achterkleinkinderen: Basile, Olina en Julia. (NVM/foto NVM)