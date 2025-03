Diamanten bruiloft voor Jozef Depré en Jenny Paepe: “We genieten van elke dag, voor zover het ons nog lukt”

Jozef Depré en Jenny Paepe zijn beiden afkomstig van Jabbeke, waar zij hun hele jeugd doorbrachten. Ze leerden elkaar kennen tijdens een kermis in Aartrijke.

Het koppel trouwde op 27 februari 1965 in de kerk van Jabbeke. Na een vijftal jaar verhuisden zij naar Oudenburg, waar ze samen een rijk en liefdevol leven opbouwden. Jozef (86) was jarenlang actief als zelfstandige vee- en kalverhandelaar, terwijl Jenny (80) als meewerkende echtgenote een onmisbare steun vormde voor hun gezamenlijke onderneming.

Rijkgevuld leven

Er werden drie kinderen geboren uit het huwelijk: Filip, Ann en Isabel, die helaas kort na de geboorte overleed. Ondertussen bloeide hun gezin verder met zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

“We hebben een rijkgevuld leven gehad. We gingen graag fietsen in onze vrije tijd en gingen weekendjes weg met de kinderen. Echt op reis gaan, dat deden we niet. Dat was niet zo in die tijd. Ik zorgde ook steeds met heel veel plezier voor de kleinkinderen. Dat jong leven in huis vond ik leuk”, vertelt Jenny. “Zorgen voor iemand, dat zit in mij. Het maakt me gelukkig als ik een bijdrage kan leveren aan het leven van iemand anders. Momenteel ben ik mantelzorger voor Jozef die een trombose heeft gehad. Het is nooit gemakkelijk, maar we genieten nog van elke dag, voor zover de omstandigheden het toelaten.”

Jubileumfeest

Het jubileumfeest vond plaat op zondag 23 februari in ’t Landelijk Genot in Koekelare. Het koppel kreeg bezoek van burgemeester Anthony Dumarey en schepenen Randy Van Oyen en Stefaan Reynaert. Zij kwamen langs om het koppel te feliciteren namens het stadsbestuur en de gelukwensen te overhandigen vanuit het Koninklijk Paleis. Ze kregen een mooi geschenk overhandigd als blijvende herinnering aan deze bijzondere mijlpaal.