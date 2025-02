Diamanten bruiloft voor Daniël (87) en Noëlla (85)

Daniël Bulcke (87) en Noëlla Vandamme (85) vierden onlangs hun diamanten bruiloft.

Daniël is geboren in Woumen, Noëlla zag het levenslicht in de Madonna in Langemark -Poelkapelle. Daniël ging tot zijn 14de naar school in Woumen om daarna thuis te blijven en op de boerderij te helpen. Noëlla ging tot haar 12de naar school in de Madonna en volgde daarna nog twee jaar naaischool bij de zusters in Ardooie. Daarna bleef zij ook thuis om op de boerderij te helpen. Het paar leerde elkaar kennen in de Tyrol in Esen en huwde op 5 februari 1965. Ze gingen daarna hun eigen landbouwbedrijf uitbaten in Westrozebeke. Daniël werkte ook nog als chauffeur in de melkerij. Het gezin werd uitgebreid met een zoon, Johan, en een dochter, Anja. Intussen zijn er drie kleinkinderen: Jens, Evelien en Bert. Het paar woonde 45 jaar in Westrozebeke en verhuisde daarna naar Woumen, waar ze intussen ook al vijftien jaar wonen. Samen houden ze ervan tv te kijken, te genieten van hun kinderen en kleinkinderen, en nemen ze elke dag met heel veel dankbaarheid.

Op de foto, zittend van links naar rechts: zoon Johan Bulcke, het jubilerende paar Noëlla Vandame en Daniël Bulcke, dochter Anja Bulcke. Staand, van links naar rechts: schepen Herlinde Rollez, gemeenteraadsvoorzitter Martin Obin, Evelien Deleye, Mark Deleye, Lieze De Caesteker, Bert Deleye, burgemeester Koen Coupillie en schepen Kurt Vanlerberghe.