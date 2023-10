Diamanten bruiloft voor Bernard en Beatrice

Op zaterdag 7 oktober werden Bernard Vanackere en Beatrice Vercambre feestelijk ontvangen in het stadhuis van Menen voor hun diamanten huwelijk. Bernard werd geboren te Lauwe op 11 november 1939 en Beatrice te te Rekkem op 12 april 1939. Beiden stapten in het huwelijksbootje te Lauwe op 11 september 1963. Ze wonen in de Moeskroenstraat sinds 1965, voorheen de Waterstraat. Bernard startte zijn loopbaan als vlasbewerker en nadien via herscholing als vloertier. Dan heeft hij altijd als zelfstandige een eigen vloerdersbedrijf gehad. Als hobby mogen we zeggen dat Bernard heel graag leest.

Beatrice was altijd kapster met een eigen zaak. Ze hebben samen één zoon, genaamd Francis en twee kleinkinderen, namelijk Eline en Julie. (NVM)