Diamant voor Werner en Leona

Werner en Leona Bultynck-Vandenabeele uit de Weststraat zijn naar aanleiding van hun diamanten bruiloft officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis.

Na zijn schooljaren werkte Werner (84) als zetelgarnierder bij de firma Debruyne in Ingelmunster. Daarna werkte hij ook in de houtfirma’s Deforche, Vandenhende en Callewaert in de Rozestraat, waar hij in 1996 met brugpensioen ging. Leona (83) werkte ruim tien jaar in het bedrijf van kinderbedden Vangroenweghe in de Izegemstraat. Ze werkte ook enkele jaren in het houtbedrijf Vandenhende, waar toen ook haar echtgenoot werkte, en in het slunsekot in de Meulebekestraat. Op 45-jarige leeftijd stopte ze met de fabrieksarbeid.

Reizen

Op 19 april 1963 trouwden Werner en Leona. Na het huwelijk woonden ze in Izegem. Daarna in de Oostrozebekestraat, en vanaf 1976 in de Zwingelaarstraat in de Vlaswijk. Sinds mei 2022 wonen ze in een flatje van De Ermitage in de Weststraat, net naast het wzc Maria Rustoord. Ze hebben twee kinderen: Dominique (1964) trouwde met wijlen Eric De Maeght (Halle), en Serge (1970) woont samen met Kristel Verkeyn (Heidebloemstraat). Er zijn zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Vroeger hield Werner van hengelen. Ook fietsen sprak hem aan. Hij reed dertien keer met de fiets naar Halle. Vorig jaar stopte hij met fietsen. Het echtpaar ging ook vaak op reis naar de Ardennen. Er zijn maar weinig kastelen die ze niet hebben bezocht. Gingen ze eens niet naar de Ardennen, dan reden ze naar de zee om daarna even lekker te gaan eten in bijvoorbeeld de Westhoek. Leona hield ook van fietsen. Nu kijken ze samen naar allerlei feuilletons op tv. (Patrick D.)

kristel.verkeyn@gmail.com