Diamant voor Vera Vanderyse en Fernand Meulebrouck uit Brugge

Fernand Meulebrouck (geboren in Brugge op 12 april 1942) en Vera Vanderyse (geboren in Veldegem op 14 april 1943) uit de Graaf Boudewijn I laan in Sint-Michiels hebben zondag bij hen thuis hun diamanten huwelijksjubileum gevierd.

Ze leerden elkaar destijds kennen op de kermis in de Botanieken Hof (Koningin Astridpark) in Brugge. Na hun huwelijk kregen ze drie dochters: Nancy, Conny en Heidi. Intussen zijn er ook drie kleinkinderen (Jarno, Jesse en Gunnar) en één achterkleinkind, Elias.

Fernand werkte als elektricien bij EBES, Vera werkte in de CBRT. Hij houdt van kaarten, biljarten, de krant lezen en tv-kijken, en is supporter van Club Brugge. Zelf gingen ze lopen met de Beisbroeklopers. Jarenlang waren ze ook vrijwilligers bij loopwedstrijden zoals Dwars door Brugge en de marathon van Brugge. Nu gaan ze nog graag kijken naar loopwedstrijden. Verder houden ze ervan om samen een restaurantje te doen.

Schepen Pablo Annys kwam namens het stadsbestuur het koppel feliciteren met het huwelijksjubileum.

(SR)