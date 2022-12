Diamant voor Rosa en Paul uit Zwevegem

Op 28 november was het precies 60 jaar geleden dat Paul Declercq en Rosa Flameé huwden. Burgemeester Doutreluingne en schepen Raf Deprez brachten de jubilarissen een bezoekje.

Paul werd in Oudenaarde geboren. Hij was technicus. Rosa had in Harelbeke haar wiegje staan. Zij deed het huishouden. Er zijn twee kinderen en zes kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woont in de Otegemstraat in Zwevegem.

(GJZ)