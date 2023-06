Diamant voor Romain en Hilda

Romain Goemaere (86) en Hilda Vandekerckhove (80) uit Ooigem werden onlangs ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. Na de officiële hulde trakteerde de gemeente het diamanten paar op een receptie. Romain is geboren in Kaster als middelste van drie zonen. Toen hij anderhalf jaar oud was, verhuisde het gezin naar Ooigem. Op zijn 14 de al ging hij aan de slag in de vlassector. Na vervolgens 18 maanden legerdienst in Duitsland trad hij in dienst bij het veevoederbedrijf VDA, hij kon te voet naar zijn werk. Via huisschilder en buurman Richard Colle vond Romain in 1970 ander werk bij verfproducent Bossuyt, het latere Boss Paints. Hij was er chauffeur tot hij op 58-jarige leeftijd met brugpensioen kon gaan. Hilda zag het levenslicht in Lendelede, maar het gezin Vandekerckhove verhuisde naar Ingelmunster toen ze twee jaar oud was. Hilda komt uit een heel kroostrijk gezin: zij is de derde uit een gezin van 11 kinderen. Haar beroepsloopbaan startte ze in dienst van het confectiebedrijf Neirynck-Holvoet in Lendelede, de voorloper van het latere Nelca. Nadien volgden nog vier jaar bij confectie Seynaeve in Oostrozebeke, om uiteindelijk bij de echtgenote van haar broer te gaan werken. Zodra ze zwanger was van dochter Nancy, is Hilda thuisgebleven. Later heeft ze nog 28 jaar als huishoudster gewerkt.

De twee leerden elkaar kennen op een huwelijksfeest in de Zwarte Leeuw in Oostrozebeke. Ze trouwden op vrijdag 19 april 1963 voor de wet, en ’s anderendaags voor de kerk. Het kersverse paar kon onmiddellijk de intrek nemen in een nieuwe woning die Romain had gebouwd op grond van zijn grootouders. Het echtpaar woont nog steeds op dezelfde plaats.

Het huwelijk werd gezegend met twee dochters. Nancy is getrouwd met Filip. Zij zijn de ouders van Matthias en Lies. Mieke is getrouwd met Marino. Zij zijn de ouders van Hanne. Er is intussen ook al één achterkleinkind: Valentina. Na de overhandiging van de officiële geschenken maakte burgemeester Jan Stevens een nieuwe afspraak om binnen vijf jaar briljant te komen vieren. (MI)