Diamant voor Roger en Marie-Jeanne

Roger Gobin en Marie-Jeanne Plovie vierden hun diamanten huwelijksverjaardag in Gasthof Wildenburg. Het gemeentebestuur ging er langs met felicitaties en een geschenk. Roger Gobin (83) zag het levenslicht in de Blauwhuisstraat in Wingene. Hij liep school op Wildenburg, vervulde zijn legerdienst en was een echte werkman. “Ik werkte liever met machines op het land dan op de schoolbanken te zitten, dus was mijn keuze snel gemaakt”, vertelt Roger. “Ik werkte thuis mee op het bedrijf dat later mijn bedrijf werd. Ik werkte eerst met dorsmachines en hakselde maïs en later werd er overgeschakeld op transport van containers van en naar de havens van Zeebrugge en Oostende. Nog later specialiseerde ik mij in kraan- en grondwerken.”

Marie-Jeanne Plovie (81) is afkomstig van de Beernemsteenweg. Ze liep school in Wildenburg en in het internaat in Doornik om Frans te leren. “Aan de leeftijd van 16 jaar stopte ik met school en ik hielp mee thuis op de boerderij en met mijn broer en zus die een hofstee in Hansbeke hadden”, vertelt Marie-Jeanne. “Ik was ook dienstmeid bij barones Van Der Bruggen. Door mijn correct taalgebruik in het Frans werd ik uitgenodigd om in Brussel de barones te dienen. Als jong meisje trok ik vanuit Wildenburg alleen met de trein richting Brussel. Dat waren moeilijke momenten, maar ik trok mijn plan.” Op 22 november 1963 trouwden de jubilarissen. Ze werden ouders van een zoon Filip en hij is getrouwd met Claudine. De stamboom werd aangevuld met kleindochter Elien, die getrouwd is met Jimmy. Ondertussen verwelkomden ze hun eerste achterkleinkind Jules. (NS/foto Nele)