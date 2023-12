Diamant voor Roger en Maria

Roger Lams (87) en Maria Pauwels (85) waren op 13 november precies zestig jaar getrouwd. Ze hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd in zaal Puur in Klerken. Roger en Maria zijn allebei afkomstig van Reninge. Roger woonde samen met zijn ouders en zijn zus in café De Knokke, Maria een eindje verderop. Zo leerden ze elkaar kennen. Roger werkte voor zijn huwelijk thuis op de boerderij. Ze bedienden ook de brug over de IJzer. Na hun huwelijk bleef het koppel op de Knokke wonen, en dat 27 jaar lang. Roger werkte zijn hele leven in de melkerij in Lo, Maria als poetsvrouw en huishoudster bij verschillende families. Roger en Maria hebben één dochter, Nadine, en twee kleinkinderen. Sinds 1990 wonen ze in de Noordstraat in Lo. Allebei zijn ze fervente kaarters. Het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren. (KVCL/foto ACK)