Diamant voor Robert en Monique

Robert Coutteau (83) en Monique Hosten (79) uit de Putstraat zijn zestig jaar getrouwd en dat hebben ze in beperkte kring gevierd. Ze kregen een delegatie van het schepencollege op bezoek en daarbij waren ook hun kinderen aanwezig.

Robert en Monique vertellen dat ze in hun beide families het eerste koppel zijn dat het geluk heeft om zestig jaar huwelijk te kunnen vieren. In hun geval is dat nochtans niet vanzelfsprekend. Robert kreeg meer dan tien jaar geleden de diagnose van maagkanker en het feit dat hij er op vandaag nog altijd is, wordt als een medisch wonder aanzien.

“Ik ben afkomstig van Eggewaartskapelle, Robert groeide op in Steenkerke”, vertelt Monique. “Robert was een jaargenoot en vriend van mijn broer Willy en zo hebben wij mekaar leren kennen. Op 23 februari 1963 zijn we getrouwd. We zijn toen in afwachting dat onze nieuwbouwwoning in de Putstraat klaar was, in het eerste huis van de Rozendaalstraat in Alveringem gaan wonen. Robert werkte zijn hele loopbaan als loonsproeier, ik ben huisvrouw geweest.”

Robert en Monique kregen drie dochters: Veronique die overleden is, Caroline die getrouwd is met Geert Kinget en in Alveringem woont en Martine die met haar man John Vandoorne in Oostduinkerke woont. Kristof, Hannelore, Thomas en Femke zijn hun kleinkinderen en de familie telt ook al vier achterkleinkinderen.

“Omdat ik veel nood heb aan rust ben ik het liefst van al thuis”, vertelt Robert. “Dat ik niet meer in mijn tuin kan werken, doet mij wellicht het meeste pijn. Maar mijn vrouw zorgt goed voor me en wij hopen om samen met ons hondje Jana nog lang samen te mogen blijven.” (AB/foto AB)