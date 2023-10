Diamant voor Robert en Antoinette

Robert Desmet en Antoinette Compernolle zijn met hun familie door het college van burgemeester en schepenen ontvangen in het gemeentehuis voor hun diamanten huwelijksjubileum.

Robert Desmet is een geboren en getogen Ruiseledenaar. Hij zag voor het eerst het daglicht op 8 oktober 1941, als de jongste zoon van drie kinderen in het gezin van Antoon Desmet en Alice Vandecaveye. Als enig kind en dochter in het gezin van Achiel Compernolle en Martha Verborcht, kwam Antoinette op de wereld op 25 januari 1941.

Dansfeest

Tijdens de jaarlijkse kermis in Doomkerke leerden Robert en Antoinette elkaar kennen op de dansfeesten in Willy’s hof. Lang heeft de verlovingsperiode niet geduurd. Ze trouwden op 18 september 1963.

Robert en Antoinette gingen in haar ouderlijk huis wonen – en wonen daar nog altijd. Robert werkte veertig jaar lang als automecanicien. Antoinette was huismoeder, en zorgde voor man en de kroost. Ze kregen vier kinderen: Martine, Sabine, Geert en Gino. Er zijn twee kleinkinderen, Stijn en Leonie, en één achterkleinkind, Babou.

Tijdens hun actieve loopbaan zijn Robert en Antoinette maar weinig van onder de kerktoren gekomen. Slechts éénmaal reisden ze per vliegtuig: naar Lourdes, waar ze een viertal dagen verbleven. Terug thuis werd tijd vrijgemaakt voor een 320 vierkante meter grote groenten- en bloementuin.

Samen met de vrienden van Okra Maria-Aalter fietsen ze wekelijks over de Vlaamse landelijke wegen. Regelmatig brengen ze een bezoek aan de kinderen en kleinkinderen. ‘s Avonds verdrijven ze de tijd met tv-kijken of het invullen van kruiswoordraadsels of woordzoekers. (WV)