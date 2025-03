Diamant voor Rita en Astère

Rita De Wilde (80) en Astère van de Keere (81) zijn zestig jaar getrouwd. Ze werden uitgebreid in de bloemetjes gezet. Ze leerden elkaar kennen op een openluchtbal in Oosteeklo. Hun liefde werd bekroond met 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Rita ging al op 14-jarige leeftijd werken en was tot haar 62ste aan de slag als verzorgende bij het OCMW van Assenede. Astère was tot zijn 67ste actie als zelfstandig bouwaannemer. Ze lezen graag de krant, houden van tv kijken en drie keer per week komen de achterkleinkinderen eten. “Hopelijk kunnen we nog lang samen zijn in goede gezondheid”, klinkt het bij het diamanten paar. (MIWI /foto MIWI)