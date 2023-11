Diamant voor Palmyre en Romain

Op 26 oktober waren Palmyre Demuynck en Romain Dewitte 60 jaar getrouwd. Burgemeester Doutreluingne en schepen Deprez gingen bij de jubilarissen op bezoek om hen te feliciteren. Romain werd op 20 februari 1940 in Sint-Denijs geboren. Hij was monteur weefgetouwen bij de firma Boillot in Sint-Denijs. Palmyre werd op 26 februari 1946 in Dottenijs geboren. Zij deed het huishouden. Ze hebben twee kinderen: Carine en Eddy. Steffie, Ghunter, Dylan en Amber zijn de vier kleinkinderen. Er zijn ook al twee achterkleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woont in de Kannootdries in Sint-Denijs. (GJZ/foto GJZ)