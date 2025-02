Diamant voor Omer en Marie-Jeanne

Omer Knockaert en Marie-Jeanne Desmedt vierden op zaterdag 1 februari hun diamanten jubileum. Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord en sindsdien delen ze lief en leed.

Omer (88) en Marie-Jeanne (81) leerden elkaar op 4 juli 1964 kennen tijdens een kasteelbal in Gistel. Een half jaar later, op 30 januari 1965, stapten ze in het huwelijksbootje in de kerk van Eernegem. Die dag staat Marie-Jeanne nog helder voor de geest: “Het vroor toen maar liefst -18 graden!”

Omer groeide op in Ichtegem, in de wijk ‘Vijver’, terwijl Marie-Jeanne haar jeugd doorbracht in Eernegem, in de Achterstraat. Na hun huwelijk woonden ze een tijdlang bij de ouders van Marie-Jeanne, tot ze hun intrek namen in hun nieuwbouwwoning naast de deur in de Ooievaarstraat.

Dochter Caroline vertelt: “Papa werkte als kasseilegger en mama was naaister in de fabriek. Toen de kinderen kwamen, besloot ze zich volledig toe te leggen op het gezin en de opvoeding van hun vijf kinderen: Marnix, Johan, Caroline, Sandra en Christophe.”

Grote passie

Helaas moesten we bijna 26 jaar geleden afscheid nemen van Sandra, zij kwam om het leven in een tragisch auto-ongeluk. Na zijn pensioen vond Omer ontspanning in zijn grote passie: fietsen. Hij trok er graag op uit met zijn vrienden van OKRA. Vandaag de dag genieten Omer en Marie-Jeanne vooral van rustige momenten samen, vaak gezellig voor de televisie. Ondertussen haakt Marie-Jeanne, een hobby die ze altijd al graag deed.

Hun diamanten jubileum werd gevierd in een warme, huiselijke sfeer. Omringd door hun kinderen en negen kleinkinderen, genoten ze van een gezellige namiddag met een hapje en een drankje.

Ook burgemeester Lieven Cobbaert en schepenen Tina Ledaine, Hans De Gryse en David Van Moerkercke brachten een bezoek om het koppel te feliciteren namens het gemeentebestuur. Tot slot mochten Omer en Marie-Jeanne ook gelukwensen van het Koninklijk Paleis in ontvangst nemen, samen met een mooi geschenk als aandenken aan deze bijzondere mijlpaal. (SVE)