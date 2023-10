Diamant voor Michel en Treeske

Michel Decru en Treeske Logie stapten zestig jaar geleden op 25 oktober in het huwelijksbootje in Wervik. Hun geheim voor hun lange huwelijk verklappen ze liever niet.

Michel Decru, afkomstig van Kruiseke-Komen, werd geboren op 5 mei 1940, vijf dagen voor de Tweede Wereldoorlog ook hier startte. Michel liep achtereenvolgens school aan de RMS van Menen en de RTS van Moeskroen, en deed zijn legerdienst in Doornik en daarna in Ludenscheid-Duitsland. Hij was het grootste deel van zijn actieve loopbaan, van 1966 tot 2000, technisch leerkracht aan het GO Avelgem. Een vakleerkracht die nog echt probeerde zijn vak en zijn stielkennis over te brengen op de volgende generaties.

Wegens Michels benoeming in Avelgem verhuisde het gezin ook in de jaren zestig naar de Huttegemstraat, waar de jubilarissen nog altijd wonen.

Therese Treeske Logie werd geboren één week voor Michel, op 29 april 1940 als dochter van Camille en Irma. In tegenstelling tot Michel kwam Therese uit een kroostrijk gezin uit Wervik. Ze was het 17de kind in een gezin van 18. Trees ging naar het klooster in Wervik en zou nadien als textiel-spinster werken tot kort na de geboorte van haar zoon.

Veel hobby’s

In september 1964 werd het gezin uitgebreid met zoon Steve. Steve bleef enig kind. In zijn jeugdjaren ontpopte hij zich tot een boomlange, beenharde voetballer met een hard schot die de kleuren van Blue Star Avelgem verdedigde, maar daarnaast en bovenal was hij ook een goed student.

Michel ging in 2000 met pensioen en kon zich vastbijten in zijn vele hobby’s als daar zijn technische klusjes, de moestuin, zijn mooie collectie cactussen onderhouden, Philac en GOKA. Hij schreef onder meer in opdracht van Goka enkele werken over het eindoffensief in de streek en het inferno dat Avelgem toentertijd trof. Michel is ook actief binnen de WFA, de Western Front Association en gaat ook nog mee op excursie. Therese doet nog altijd zelf het huishouden en kon je tot voor kort ‘s morgens vroeg op de ploatse aantreffen om boodschappen te doen. Daarnaast mist Treeske zelden een activiteit van Dito Avelgem in Spikkerelle, het vroegere VFG. Op de vraag wat nu het geheim is van hun lange huwelijk, kregen we het ietwat cryptische antwoord dat een ‘geheim een geheim is’, en ‘geen voer voor de boekskes’. (ELD)