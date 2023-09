Diamant voor Mariette en Hubrecht

Hubrecht Willem (83) is geboren in Ieper en Mariette Veryser (82) in Noordschote. Beiden komen uit een landbouwersgezin en leerden elkaar kennen in Noordschote op de kermis.

Na 2,5 jaar verkering huwden ze op 6 september 1963. Na het huwelijk gingen ze inwonen bij de ouders van Hubrecht en na 2,5 jaar verhuisden ze naar de ouderlijke boerderij van Mariette. Ze runden hun hele actieve leven twee boerderijen. In 1982 kwamen ze in Merkem wonen. Mariette zorgde vele jaren voor haar moeder en voor de stiefmoeder van Hubrecht. Hubrecht en Mariette verhuren al vele jaren hun loods naast de deur voor allerlei feesten. “We hopen samen verder gelukkig en gezond te mogen blijven, zeker tot onze 100 jaar, en met een beetje chance moet dat lukken”, lacht Hubrecht.