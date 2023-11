Diamant voor Marie Louise en Willy uit Oudenburg

Marie Louise Van Laethem (87) en Willy Cappelle (82) uit de Kasteeldreef vierden met familie en vrienden hun diamanten huwelijksjubileum. Ze zijn de ouders van Eddy (59). Willy werkte 25 jaar in de chemische sector bij UCB Zandvoorde. Marie Louise hielp haar mama enkele jaren toen ze nog café Sportwereld uitbaatte.

“Echte hobby’s hebben we niet en zeker niet op reis gaan. Hebben we nog nooit gedaan. We gaan wel graag op stap, maar ‘s avonds slapen we in eigen bed”, lacht Willy. “Zolang het gaat, zijn we elke zaterdag- en zondagnamiddag weg. Ergens koffie gaan drinken en een pannenkoek eten. Mijn grote passie is de auto. Ik koop graag eens een nieuwe”, besluit Willy Cappelle. (foto LIN)