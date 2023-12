Diamant voor Julien en Paule

Paule Cottigny (81) en Julien Butseraen (83) zullen op 20 december zestig jaar getrouwd zijn. Ze zouden dat met familie en vrienden vieren op 17 november, maar gezondheidsproblemen stuurden die planning in de war. Uiteindelijk konden ze toch met de kinderen en kleinkinderen – die ver in Frankrijk wonen – uit eten gaan.

Paule is van Menen afkomstig, Julien van Koksijde. Ze leerden elkaar kennen op de schoolbanken van de regentaatschool in Kortrijk en trouwden op 20 december 1963. “In die tijd hadden we nog harde winters. Het was koud en ik zie het nog voor me dat de ruiten van de auto’s bevroren waren”, glimlacht Julien. Julien en Paule wonen ondertussen 43 jaar in Oeren. Maar hun woning met grote tuin aan de Westover is te groot geworden voor twee tachtigplussers en dus verhuizen ze volgende maand, naar de nieuwe woonwijk Ter Walle in de Putstraat. “We hebben zeer graag in het rustige Oeren gewoond”, zegt Paule daarover. “Maar in onze nieuwbouw zal het ook goed wonen zijn. Het laatste huis in de rij, met piepklein tuintje en zicht op de velden, wordt het onze.”

Julien gaf zijn hele loopbaan les: Frans, Engels en zedenleer. Paule deed vele jobs: ze gaf Frans en Engels, was internaatverantwoordelijke, bediende bij het Gemeentekrediet, medewerker bij het Rito in De Panne, maar haar laatste job – die van bibliothecaris in De Panne – was haar favoriet. Ze deed dat 18 jaar tot aan haar pensioen en met heel veel passie.

Beperkt feest

De jubilarissen hebben twee kinderen: Bartel, die overleden is en Stefaan, die getrouwd is met Regine Vanalme en zeshonderd kilometer ver in Frankrijk als dierenarts werkt. Hun kleinzonen heten Jonas, Guilliam en Cliff en er is ook al een achterkleinzoontje, Ruben. Op vrijdag 17 november zouden we met familie en vrienden feestvieren”, vertelt Paule. “De kinderen en kleinkinderen wonen ver weg in Frankrijk en dit was een kalme periode in het werk van onze zoon. Maar net toen heb ik 12 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat grote feest is dus een beperkt etentje met de dichtste familie geworden. Ik moet nog voort aansterken, maar natuurlijk dat we van dit samenzijn hebben genoten.” (AB)