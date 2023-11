Diamant voor Jozef Hondekyn en Ivonne Wybouw uit Diksmuide

Op zondag 5 november vierden Jozef Hondekyn (86) en Ivonne Wybouw (85) in Salons Saint Germain hun diamanten bruiloft.

Jozef en Ivonne huwden op 31 oktober 1963. Jozef was leerkracht in ’t Saam Campus Cardijn en Ivonne stond voor de klas in de lagere school. Het paar kreeg twee kinderen. Zoon Filip is gehuwd met Katrien Depauw en woont in Gent. Filip en Katrien hebben twee kinderen: Marie en Josefine. Dochter Carla is gehuwd met Jürgen Lepouttre en zij wonen in Diksmuide.

Carla en Jürgen hebben drie kinderen: Ruben, Hannah en Heleen. Jozef zat lange tijd in de politiek, was een tijdlang voorzitter van de toenmalige CVP, maar was ook voorzitter van Neos, van het Rode Kruis en van nog tal van andere organisaties. Ivonne was actief bij Kind & Gezin.

Ivonne houdt van breien, haken en knutselen. Samen gaan ze naar de activiteiten van Neos en maken ze regelmatig ook een uitstapje met de trein. Ze zijn vooral heel begaan met de kleinkinderen en volgen hun studies op de voet.

(foto ACK)