Diamant voor Jenny en Gaston

De 82-jarige Gaston Van Parys en de 79-jarige Jenny De Busscher werden plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun diamanten bruiloft.

Gaston werd geboren te Nazareth en Jenny te Tielt. Ze leerden elkaar kennen bij ‘Vincke’ in Petegem. Ze stapten in het huwelijksbootje op 14 juni 1963 te Petegem. Ze wonen nu in de Bokstraat in Zulte. Gaston was werkzaam bij de telefoonmaatschappij en Jenny was naaister. Het diamanten echtpaar heeft 1 kind en 1 kleinkind en 3 achterkleinkinderen. Gaston is vooral geïnteresseerd in het voetbal. Wandelen en tuinieren zijn voor Jenny de belangrijkste ontspanningsactiviteiten. (MV/foto MV)