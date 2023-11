Diamant voor Jeannine en Daniël

Jeannine Demeulenaere (83) en Daniël Nottebaere (81) kregen het bezoek van schepen Stephanie Demeyer voor hun diamanten huwelijksjubileum. Zij kregen enkele geschenken aangeboden.

Jeannine is thuis geboren in Bellegem op 4 maart 1940 als vijfde van 6 kinderen. Jeannine deed lagere basisschool Bellegem gevolgd door de Gemeenteschool in Bellegem tot haar 14de waarna ze ging werken in de Spinnerij Motte in Moeskroen. Later werd ze huismoeder. Jeannine was lid van de Vrouwenbond en breide graag.

Daniël is thuis geboren in Marke op 25 september 1942 als oudste van 2 kinderen. Hij volgde de lagere school in Aalbeke en in PTI Kortrijk genoot hij een opleiding metaal.

Hij is gaan werken op 16 jaar in de Tissage de Tourcoing (Frankrijk) tot aan zijn legerdienst aan 18 jaar. Daarna werkte hij in de spinnerij Motte, de fabriek Quirub en de textielfabriek Louis Depoortere. In zijn jeugd voetbalde hij KFC Aalbeke.

Daniël was voorzitter van WTC De Morgentrappers en voorzitter van het Feestkomiteit Markesteert. Hij is nog steeds een fervent natuurliefhebber die nog dagelijks uren doorbrengt in zijn tuin en moestuin. Ze leerden elkaar kennen in ’t Beenhouwerijtje in Aalbeke en trouwden op 26 oktober 1963 in de kerk in Bellegem. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Wim, Joke en Tom. Ondertussen zijn er 5 kleinkinderen met Lorenzo, Jelle, Janne, Ine en Jonas. De twee achterkleinkinderen zijn Leon en Lisele. “Wat het geheim is van ons lang huwelijk? Regelmatig water bij de wijn doen en nooit gaan slapen met ruzie.” (Peter Van Herzeele)