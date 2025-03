Diamant voor Jeannine Cosyn en Werner Vande Capelle

Op 18 februari 1965 legden Werner Vande Capelle en Jeannine Cosyn hun huwelijksgeloften af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op zondag 23 februari 2025 vierden ze hun diamanten huwelijksfeest.

Burgemeester Cathy Coudyser en schepen Yves Merlevede feliciteerden de jubilarissen namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis.

Het echtpaar heeft twee kinderen: Philip en Peter. Zoon Philip is getrouwd met Annick en heeft zelf twee kinderen: Arno en Tibo. Werner en Jeaninne hebben ook al één achterkleinkind: Chloé.

Het koppel leerde elkaar kennen in Café du Centenaire. Jeannine haar ouders runden daar het café. Werner was werkzaam in La Reserve als ober en kwam vaak na zijn werk in deze kroeg iets drinken. Aan de toog sloeg plots de vonk over… Beiden hebben in de horeca gestaan en nadien meer dan 26 jaar het taxibedrijf Gilbert gerund.

Werner en Jeannine spenderen hun oude dag met petanque spelen en wandelen.