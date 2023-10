Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Hervé Provyn en Jeannette Vercruysse door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Waregem op 6 oktober 1963. Hervé werd geboren in Kortrijk op 9 juli 1939. Jeannette zag het levenslicht in Waregem op 7 maart 1943.

Ze hebben twee kinderen: Katrien en Kathy. De kleinkinderen heten Brecht, Bieke, Joyce en Bo. Begin december wordt een eerste achterkleinkind verwacht. (PPW)