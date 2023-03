Diamant voor Jean en Christiana

Op woensdag 8 maart zette het college van burgemeester en schepenen Jean en Christiana Boey Troch in de bloemetjes ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Het koppel woont in Middelkerke en deelt al 60 jaar lief en leed met elkaar. Op 9 maart 1963 huwde Christiana met Jean in Anderlecht. Christiana (80) werd er geboren in 1942. Jean (88), geboren in 1934, is afkomstig uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Terwijl chef-kok Jean, van 1965 tot 2005 achter het fornuis van zijn restaurant stond, ‘coiffeerde’ Christiana wellicht duizenden kapsels. Ondertussen groeide het gezin met twee kinderen en drie kleinkinderen. In 2005 ging het hardwerkende koppel met welverdiend pensioen. Meteen het sein om zich permanent te vestigen in Middelkerke waar ze al sinds 1972 een appartement hebben. Vroeger waren Christiana en Jean fervente wielerfans. Nu genieten ze vooral van de zee. De dag dat ze hun appartement in Middelkerke kochten, staat te boek als de mooiste dag in hun leven. En in dat appartement beleven ze het geheim van een gelukkig leven: ‘Pluk de dag’ en ‘Geniet van de kleine dingen’. (PG/foto LC)