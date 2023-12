Diamant voor Jacques en Nadine

Jacques Yserbyt (81) en Nadine Ferlin (80) werden in het stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun 60ste huwelijksverjaardag. Nadine is geboren in Rollegem. Ze werkte in Spinnerij Motte in Moeskroen en daarna als goudpolierder bij Beheyt. Nadine is bestuurslid van Samana en houdt van reizen en naaien. Jacques is geboren in Bellegem. Beroepshalve was hij goudsmid. Jacques is lid van Samana en een kaartclub. Hij speelde 50 jaar bij Harmonie Bissegem en houdt van reizen. De twee leerden elkaar kennen op school. Ze hebben een dochter Nadine, getrouwd met Axel Vanhoenacker. Ze zijn oma en opa van Céline, getrouwd met Peter Temmerman en mémé en pépé van Maxim, Olivia en Juliette. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)